Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и одновременно стал предъявлять ультиматумы под видом мирных инициатив, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Последняя из них — десять пунктов «формулы мира». Все они абсолютно оторваны от реалий. Нам предлагают сложить оружие, уйти из Крыма, Донбасса и Приазовья, выплатить репарации и пойти под трибунал», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что на таких условиях диалог между странами невозможен.

По словам Захаровой, для скорейшего достижения мира нужна политическая воля Запада и его киевских подопечных.

«Пока любые миротворческие идеи и схемы разбиваются о желание Вашингтона продолжать войну с Россией до «последнего украинца» с целью ослабить, а в идеале обезглавить, раздробить и взять под свой контроль нашу страну», — добавила она.

Ранее официальный представитель российского МИД заявила, что Украина по указанию властей США заблокировала переговоры с Россией, которые сама же и инициировала.

В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что Киев отказался от переговоров, однако Москва будет открыта к диалогу, если украинский режим «созреет».