«Стоит перед выбором»: в Госдепе ответили на слова Зеленского о нехватке техники для наступления

Администрация США «приложит все усилия» для восполнения нехватки вооружений и боеприпасов в арсеналах Киева, если получит соответствующий запрос, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее указал, что Запад не поставил достаточно бронетехники, чтобы ВСУ могли начать контрнаступление. С точки зрения политологов, заявление Блинкена призвано подтолкнуть Украину к активным действиям. При этом киевский режим активно спекулирует на теме оружейных поставок, стремясь получить от Запада как можно больше военной помощи, отмечают эксперты.

Соединённые Штаты предпримут все необходимые усилия, чтобы восполнить нехватку вооружений и боеприпасов у киевского режима, заявил в интервью телеканалу PBS госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также отметил, что сейчас военную помощь Украине оказывают около 50 государств.

«Мы работаем буквально каждый день с украинцами и с этой коалицией государств для обеспечения их (необходимой. — RT) поддержкой. В случае каких-то пробелов, в случае нехватки чего-либо они нам об этом сообщат, и мы приложим все усилия для устранения проблем», — сказал Блинкен.

Так глава Госдепа США прокомментировал слова президента Владимира Зеленского, сообщившего о нехватке техники для наступления ВСУ. Блинкен добавил, что администрация США работает «в усиленном режиме, пытаясь сделать так, чтобы в руках у Украины было то, что ей нужно».

Он также отреагировал на информацию о поставках Киеву британских ракет Storm Shadow с большой дальностью поражения. Журналист PBS указала, что Вашингтон ранее отказывался передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые просил киевский режим.

«Разные страны будут делать разные вещи — в зависимости от их собственного потенциала, в зависимости от имеющихся у них технологий, в зависимости от того, что представляется наиболее осмысленным», — пояснил Блинкен.

Неполная готовность

Напомним, ещё в начале апреля глава американской дипломатии анонсировал скорое наступление ВСУ на позиции российских войск в зоне спецоперации. Тогда он сообщил журналистам, что оно может начаться в ближайшие недели.

Позднее, 9 мая, Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли заявил, что у сил киевского режима есть всё необходимое, чтобы начать контрнаступление.

«Они располагают... тем, что им необходимо, чтобы дальше успешно возвращать территорию, которую Россия захватила силой за последние 14 месяцев», — сказал госсекретарь.

Боевики ВСУ

AP

© Libkos

При этом Блинкен заметил, что для достижения успеха важно, чтобы у украинцев «были правильные планы».

Однако всего через пару дней после слов американского дипломата о наличии всего необходимого для наступления это фактически опроверг Зеленский.

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В интервью европейским СМИ, опубликованном 11 мая, он сказал, что сформированные бригады полностью готовы к участию в боевых действиях, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку некоторых вещей, включая западную бронетехнику, которая поступает партиями.

«Мы можем начать наступать (с тем, что у нас есть. — RT) и добиться успехов. Однако так мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым. Поэтому нам нужно подождать. Нам по-прежнему нужно ещё немного времени», — приводит его слова ТАСС.

При этом в Кремле отмечали, что заявления о действиях украинских сил тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при дальнейшем планировании специальной военной операции.

Добавим, что ранее западные СМИ, включая газету Politico, сообщали, что между США и Украиной нарастают разногласия относительно военных планов киевского режима, его целей, а также прогнозов сроков завершения конфликта.

Желания и возможности

Как считают аналитики, текущее заявление Блинкена можно расценивать как сигнал союзникам и Киеву, что Белый дом постарается и дальше снабжать Украину оружием, несмотря на возникающие препятствия и противоречия.

«Администрации Байдена не без труда, но всё-таки пока удаётся продавливать конгресс на предоставление Киеву очередных пакетов военной помощи. Особенно сложно это делать на фоне угрозы дефолта и необходимости поднимать порог государственного долга», — пояснил в беседе с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Устами Блинкена американский истеблишмент демонстрирует готовность и дальше вкладываться в широко разрекламированный Зеленским проект контрнаступления, несмотря на внутренние финансово-экономические проблемы страны», — отметил он.

Белый дом

Gettyimages.ru

© Walter Bibikow

Фельдман полагает, что заверения госсекретаря, по замыслу команды Байдена, должны вдохновить ВСУ на реализацию намеченных планов.

«Киев же следует принципу «оружия много не бывает» и продолжает настаивать на выделении ему новых пакетов военной помощи. Однако его желания далеко не всегда соотносятся с реальными возможностями западных партнёров», — рассказал политолог.

С его точки зрения, Зеленский и его окружение намеренно предъявляют завышенные требования, которые в итоге удовлетворяются лишь частично, что даёт поводы для новых запросов по поставкам западных вооружений.

«Если же объём новой военной помощи не устроит Киев, то нехватку оружия он использует как очередной предлог для переноса «великого контрнаступления» на неопределённый срок», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, очевидно, что Украина старается получить от США как можно больше оружия до старта президентской гонки, когда проблемы Киева для американского истеблишмента отойдут на второй план.

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В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин утверждает, что США всячески подталкивают Украину к контрнаступлению.

«Украина стоит перед выбором. Если она пойдёт в контрнаступление, то рискнёт всем. После такого решения военные ресурсы Украины могут быть исчерпаны, и тогда будущее украинской государственности будет полностью зависеть от политической воли России», — заявил политолог.

Полагаться в таком случае можно будет только на переговорный процесс с Москвой, которая уже неоднократно подчёркивала, что после отказа от диалога в 2022 году возобновить его будет труднее, пояснил Блохин.

«Второй путь для Киева — не рисковать. Параметры военной помощи определяет не Украина, а Запад. Следовательно, можно не идти на риск, а усиливать украинскую государственность, продолжать накачивать страну вооружениями, создавая из неё крепость на границе с РФ, затягивать конфликт», — отметил эксперт в разговоре с RT.

По его словам, сейчас Киев использует потенциальное наступление как рычаг давления и предмет торга со своими западными спонсорами.

«Чтобы контрнаступление было успешным, да чтобы любая военная операция была удачной, надо держать соответствующую информацию в условиях тотальной секретности, а не говорить об этом каждый день с утра до вечера всему миру», — уверен эксперт.

Ко всему прочему, Блохин обратил внимание на то, что 11 мая Зеленский послал чёткий сигнал Западу, что у Украины якобы нет вооружения, соответственно, контрнаступление не может быть реализовано.