Депутат Ананских: остановка поставок нефти из России плохо повлияет на экономику ЕС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что Евросоюз предлагает официально остановить поставки из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу.

«Они сделали так много негатива для своей экономики, что уже ничему совершенно не удивлюсь. Самая дешёвая нефть всё равно поступает из России», — отметил парламентарий.

По его словам, остановка поставок из России плохо повлияет на экономику Запада и на жителей ЕС.

«Надеюсь на остатки здравого смысла и на то, что они хоть немножко думают о своих гражданах», — добавил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на документы сообщило, что ЕС предлагает официально остановить поставки из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу.

При этом, по данным СМИ, исключения сохранятся для Венгрии, Словакии и Чехии.