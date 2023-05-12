Bloomberg: ЕС предлагает официально остановить поставки нефти по «Дружбе» в ФРГ и Польшу

Евросоюз предлагает официально остановить поставки из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Исключения сохранятся для Венгрии, Словакии и Чехии, пишет Bloomberg со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

«ЕС предложил официально оформить остановку поставок российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу», — приводит сообщение РИА Новости.

Нефтепровод «Дружба» начинается в Альметьевске (Татарстан) и проходит через Брянск, разветвляясь на северный участок (по территории Белоруссии в направлении Польши) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии).

В Еврокомиссии считают, что Германии следует отказаться от поступления нефти по трубопроводу «Дружба» в рамках дальнейших санкционных мер в отношении России.

Как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Россия может чувствовать себя достаточно спокойно, так как у страны есть финансовая подушка безопасности в неподверженных санкциям активах.