EUobserver: ЕК считает, что ФРГ следует отказаться от получения нефти через «Дружбу»

В проекте документа Еврокомиссии говорится, что Германии следует отказаться от поступлений нефти по трубопроводу «Дружба» в рамках дальнейших санкционных мер в отношении России.

Об этом пишет издание EUobserver.

«Временное исключение, предоставленное Германии... для поставок сырой нефти по трубопроводу из России через северный участок нефтепровода «Дружба», должно прекратиться», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Польша выступила с предложениями по 11-му пакету санкций в отношении России, которые включают запрет импорта нефти по северному участку нефтепровода «Дружба».

8 мая глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил о завершении подготовки проекта новых санкций против России.

При этом он отказался уточнить, о каких именно ограничениях будет идти речь.