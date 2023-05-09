EUobserver: ЕК считает, что ФРГ следует отказаться от получения нефти через «Дружбу»
- РИА Новости
Об этом пишет издание EUobserver.
«Временное исключение, предоставленное Германии... для поставок сырой нефти по трубопроводу из России через северный участок нефтепровода «Дружба», должно прекратиться», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Польша выступила с предложениями по 11-му пакету санкций в отношении России, которые включают запрет импорта нефти по северному участку нефтепровода «Дружба».
8 мая глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил о завершении подготовки проекта новых санкций против России.
При этом он отказался уточнить, о каких именно ограничениях будет идти речь.