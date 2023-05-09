Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

EUobserver: ЕК считает, что ФРГ следует отказаться от получения нефти через «Дружбу»

Короткая ссылка
В проекте документа Еврокомиссии говорится, что Германии следует отказаться от поступлений нефти по трубопроводу «Дружба» в рамках дальнейших санкционных мер в отношении России.
EUobserver: ЕК считает, что ФРГ следует отказаться от получения нефти через «Дружбу»
  • РИА Новости

Об этом пишет издание EUobserver.

«Временное исключение, предоставленное Германии... для поставок сырой нефти по трубопроводу из России через северный участок нефтепровода «Дружба», должно прекратиться», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Польша выступила с предложениями по 11-му пакету санкций в отношении России, которые включают запрет импорта нефти по северному участку нефтепровода «Дружба».

8 мая глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил о завершении подготовки проекта новых санкций против России.

При этом он отказался уточнить, о каких именно ограничениях будет идти речь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить