РАР: Польша предложила включить запрет импорта нефти по «Дружбе» в новый пакет санкций ЕС

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Польша выступила с предложениями по 11-му пакету санкций в отношении России, которые включают запрет импорта нефти по северному участку нефтепровода «Дружба».
РАР: Польша предложила включить запрет импорта нефти по «Дружбе» в новый пакет санкций ЕС
  • РИА Новости

Об этом информирует агентство РАР со ссылкой на источники.

Уточняется, что Польша предлагает наложение очередных санкций на энергетический сектор: запрет импорта по северному участку нефтепровода «Дружба» и введение компенсационных механизмов за нефть из России, которая не охвачена европейским эмбарго.

Ранее глава ЦБ страны Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть финансовая подушка безопасности в неподверженных санкциям активах.

Также сообщалось, что страны G7 продолжат сотрудничество с целью предотвращения обхода Россией введённых против неё санкций.

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что страна делает всё для полной реализации антироссийских санкций.

Вместе с этим он добавил, что «добиться этого непросто».

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