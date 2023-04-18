РАР: Польша предложила включить запрет импорта нефти по «Дружбе» в новый пакет санкций ЕС

Польша выступила с предложениями по 11-му пакету санкций в отношении России, которые включают запрет импорта нефти по северному участку нефтепровода «Дружба».

Об этом информирует агентство РАР со ссылкой на источники.

Уточняется, что Польша предлагает наложение очередных санкций на энергетический сектор: запрет импорта по северному участку нефтепровода «Дружба» и введение компенсационных механизмов за нефть из России, которая не охвачена европейским эмбарго.

Ранее глава ЦБ страны Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть финансовая подушка безопасности в неподверженных санкциям активах.

Также сообщалось, что страны G7 продолжат сотрудничество с целью предотвращения обхода Россией введённых против неё санкций.

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что страна делает всё для полной реализации антироссийских санкций.

Вместе с этим он добавил, что «добиться этого непросто».