РАР: Польша предложила включить запрет импорта нефти по «Дружбе» в новый пакет санкций ЕС
- РИА Новости
Об этом информирует агентство РАР со ссылкой на источники.
Уточняется, что Польша предлагает наложение очередных санкций на энергетический сектор: запрет импорта по северному участку нефтепровода «Дружба» и введение компенсационных механизмов за нефть из России, которая не охвачена европейским эмбарго.
Ранее глава ЦБ страны Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть финансовая подушка безопасности в неподверженных санкциям активах.
Также сообщалось, что страны G7 продолжат сотрудничество с целью предотвращения обхода Россией введённых против неё санкций.
Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что страна делает всё для полной реализации антироссийских санкций.
Вместе с этим он добавил, что «добиться этого непросто».