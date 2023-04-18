Набиуллина: у России есть подушка безопасности в неподверженных санкциям активах

У России есть финансовая подушка безопасности в неподверженных санкциям активах, заявила глава ЦБ страны Эльвира Набиуллина.

«Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать: у нашей страны есть подушка безопасности в неподверженных санкциям активах», — цитирует её ТАСС.

Ранее страны G7 договорились сохранять заморозку российских активов до разрешения конфликта на Украине и выплаты Россией компенсаций за ущерб.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюз заморозил активы российских организаций и физлиц на сумму €21,5 млрд.

В конце февраля пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил, что банки страны не могут использовать для своих целей замороженные активы России.

По его словам, любые действия, позволяющие управлять замороженными активами или использовать их, запрещены, за исключением обычных административных действий.