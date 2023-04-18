G7 договорились продолжать блокировать активы России до разрешения конфликта на Украине

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Страны G7 договорились сохранять заморозку российских активов до разрешения конфликта на Украине и выплаты Россией компенсаций за ущерб.
G7 договорились продолжать блокировать активы России до разрешения конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Kappeler/picture alliance

«Мы полны решимости в рамках правовых систем наших стран обеспечить, чтобы российские суверенные активы, находящиеся в зонах нашей юрисдикции, остались обездвиженными до тех пор, пока не будет осуществлено такое разрешение конфликта», — приводит заявление РИА Новости.

В документе уточняется, что разрешение ситуации подразумевает в том числе выплату компенсаций со стороны Москвы.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюз заморозил активы российских организаций и физлиц на сумму €21,5 млрд.

В конце февраля пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил, что банки страны не могут использовать для своих целей замороженные активы России.

По его словам, любые действия, позволяющие управлять замороженными активами или использовать их, запрещены, за исключением обычных административных действий.

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