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Еврокомиссия закончила подготовку проекта нового пакета антироссийских санкций

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Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил о завершении подготовки проекта новых санкций против России.
Еврокомиссия закончила подготовку проекта нового пакета антироссийских санкций
  • РИА Новости

«Я могу подтвердить, что 11-й пакет санкций передан странам-членам. В среду состоится первая дискуссия послов в Комитете постоянных представителей (КОРЕПЕР)», — цитирует его ТАСС.

Мамер отказался уточнить, о каких именно ограничениях будет идти речь.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

По данным Merkur, Еврокомиссия предлагает создать в ЕС правовой механизм, ограничивающий экспорт товаров в третьи страны.

Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз в случае введения 11-го пакета санкций в отношении России спровоцирует конфликт со всем миром и изолирует себя.

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