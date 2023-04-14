Еврокомиссар: ЕС готовится ввести одиннадцатый пакет антироссийских санкций

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ЕС готовится ввести одиннадцатый пакет антироссийских санкций, заявила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.

«Европа ввела десять пакетов санкций. У нас будет ещё один пакет», — сказала МакГиннесс в интервью телеканалу CNBC.

По её словам, в ЕС должны быть уверены в том, что Россия не найдёт способов обойти данные санкции.

Ранее Совет Евросоюза обязал всех лиц и все организации, которые включены в антироссийские санкционные списки, уведомить национальные или европейские регуляторы о своих активах в странах ЕС и сотрудничать с местными властями в работе по их блокированию.

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