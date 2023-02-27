Совет ЕС обязал всех включённых в санкционные списки уведомить ЕК о своих активах в ЕС
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Об этом сказано в уведомлении в официальном журнале ЕС.
В нём отмечается, что физические или юридические лица, организации и органы обязаны уведомить ЕС не позднее шести недель с момента включения в чёрный список, где находятся их фонды или экономические ресурсы.
Невыполнение данных требований будет рассматриваться как обход санкций, уточняется в постановлении.
Как сообщили в Еврокомиссии 25 февраля, новый пакет антироссийских санкций Евросоюза подразумевает наложение дополнительных обязательств по отчётности активов Центробанка России.