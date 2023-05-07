Французский политик Филиппо: новые санкции против России втянут ЕС в конфликт с миром

Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз в случае введения 11-го пакета санкций в отношении России спровоцирует конфликт со всем миром и изолирует себя.

Об этом он написал в своём Twitter.

По словам Филиппо, ЕС будущим 11-м пакетом антироссийских санкций намерен «отыграться» на государствах, которые не входят в ЕС и не вводят антироссийские ограничения.

«То есть ЕС хочет, чтобы мы воевали со всем миром! Изолировать нас ещё больше!» — заявил политик и призвал «остановить это безумие».

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

По данным Merkur, Еврокомиссия предлагает создать в ЕС правовой механизм, ограничивающий экспорт товаров в третьи страны.