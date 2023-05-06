Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ЕК обсуждает ограничение экспорта в третьи страны из-за обхода санкций против России

Короткая ссылка
Еврокомиссия предлагает создать в ЕС правовой механизм, ограничивающий экспорт товаров в третьи страны, Брюссель таким образом намерен пресекать обход санкций против России, сообщает Merkur.
ЕК обсуждает ограничение экспорта в третьи страны из-за обхода санкций против России
  • AP
  • © Andy Wong

Если этого будет недостаточно, то на втором этапе Брюссель сможет блокировать экспорт товаров, особенно тех, которые используются как в гражданских, так и в военных целях.

«В качестве примеров были приведены приборы ночного видения, которыми пользуются охотники и охранные предприятия, а также солдаты», — утверждается в статье.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что западные страны не намерены прекращать санкционную политику в отношении России, пока продолжается украинский конфликт.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить