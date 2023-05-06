ЕК обсуждает ограничение экспорта в третьи страны из-за обхода санкций против России
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Если этого будет недостаточно, то на втором этапе Брюссель сможет блокировать экспорт товаров, особенно тех, которые используются как в гражданских, так и в военных целях.
«В качестве примеров были приведены приборы ночного видения, которыми пользуются охотники и охранные предприятия, а также солдаты», — утверждается в статье.
Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что западные страны не намерены прекращать санкционную политику в отношении России, пока продолжается украинский конфликт.
14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.