ЕК обсуждает ограничение экспорта в третьи страны из-за обхода санкций против России

Еврокомиссия предлагает создать в ЕС правовой механизм, ограничивающий экспорт товаров в третьи страны, Брюссель таким образом намерен пресекать обход санкций против России, сообщает Merkur.

Если этого будет недостаточно, то на втором этапе Брюссель сможет блокировать экспорт товаров, особенно тех, которые используются как в гражданских, так и в военных целях.

«В качестве примеров были приведены приборы ночного видения, которыми пользуются охотники и охранные предприятия, а также солдаты», — утверждается в статье.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что западные страны не намерены прекращать санкционную политику в отношении России, пока продолжается украинский конфликт.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.