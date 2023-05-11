«Потребует ответа наших военных»: в Кремле отреагировали на решение Лондона поставить Киеву ракеты Storm Shadow

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о «весьма негативном» отношении Москвы к решению Лондона передать Киеву ракеты Storm Shadow, отличающиеся от поставленных ранее большей дальностью поражения. Песков отметил, что действия британской стороны потребуют адекватного ответа от российских военных. В Совете Федерации заявили, что любое подобное решение Запада будет приводить лишь к новым потерям и ущербу для украинской стороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва «весьма негативно» относится к перспективе поставок дальнобойных ракет Киеву.

«Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, касающийся заявлений западных СМИ о поставке ракет Киеву.

Позднее глава британского Минобороны Бен Уоллес подтвердил, что Киеву передадут крылатые ракеты Storm Shadow. Речь идёт о ракетах воздушного базирования, предназначенных для поражения наземных целей. Как следует из данных производителя, такая ракета весит 1,3 т, имеет габаритную длину 5,1 м и способна преодолевать расстояние более 250 км.

Выступая в британском парламенте, Уоллес заявил, что ракеты Storm Shadow позволят Украине «оттеснить российские силы».

Отвечая на вопросы парламентариев, Уоллес рассказал, что число ракет Storm Shadow, запланированных к поставке Киеву, будет «достаточным, чтобы удовлетворить потребности Украины», но конкретного числа боеприпасов не назвал.

До сих пор поставляемые Украине западные ракеты, в частности снаряды HIMARS и GMLRS из США, имели дальность действия около 80 км.

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Отметим, что украинские власти уже неоднократно просили у стран Запада ракеты с большей дальностью поражения. В частности, в январе в одном из своих обращений об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Он выразил надежду, что партнёры Украины откроют поставки «ATACMS и другого подобного оружия». Речь идёт об управляемых ракетах, способных поражать цель на дистанции около 300 км. ATACMS можно запускать с уже поставленных Украине установок M270 MLRS и M142 HIMARS.

Комментируя возможность поставок этих ракет Украине, председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли в марте сказал в интервью Defense One, что Соединённые Штаты располагают «относительно небольшим» запасом ракет ATACMS.

По его словам, Вашингтон должен следить, чтобы американский арсенал боеприпасов не истощался. Милли также вновь подтвердил, что на тот момент в США не намеревались поставлять Украине ATACMS.

«Совершенно безответственное решение»

Комментируя решение Лондона о поставке ракет Storm Shadow, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв в беседе с RT назвал этот шаг безответственным.

«Это совершенно безответственное решение британских властей, которое, разумеется, даёт в руки украинских авантюристов достаточно мощное оружие, способное наносить ущерб в масштабах очевидно неприемлемых», — считает он.

По мнению сенатора, сейчас необходимо принять исчерпывающие меры с российской стороны.

«Но ответ должен быть абсолютно конкретным, жёстким и ощутимым для украинской стороны. Любые подобного рода действия в конечном итоге будут приводить лишь к новым потерям, новому ущербу именно с украинской стороны. В этом не должно быть ни у кого сомнений», — добавил Косачёв.

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В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что любые поставки дальнобойных ракетных систем со стороны западных государств Украине негативно влияют на безопасность России.

«Поэтому указанные виды вооружений носят дестабилизирующий характер: вопреки каким-либо обязательствам Украина может применить указанный тип оружия для удара по критическим объектам инфраструктуры на территории России», — предупредил он в беседе с RT.

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что решение Лондона не изменит хода событий, но в любом случае приведёт к непоправимым последствиям.

«Конечно, они (ракеты. — RT) увеличат число погибших с той и с другой стороны», — сказал эксперт в беседе с RT.