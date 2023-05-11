Уоллес: Британия поставит Украине достаточное количество ракет Storm Shadow

Британия поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

Его слова приводит РИА Новости.

«Что мы скажем, так это то, что, по оценкам, число Storm Shadow, которые мы планируем передать, — и, господин заместитель спикера, я не назову точные цифры по оперативным причинам — в настоящее время достаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины в этих возможностях», — сказал министр, отвечая на вопросы парламентариев.

Ранее Уоллес подтвердил, что Лондон отправляет украинской армии крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.