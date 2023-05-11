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Уоллес: Британия поставит Украине достаточное количество ракет Storm Shadow

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Британия поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
Уоллес: Британия поставит Украине достаточное количество ракет Storm Shadow
  • AP
  • © Pavel Golovkin

Его слова приводит РИА Новости.

«Что мы скажем, так это то, что, по оценкам, число Storm Shadow, которые мы планируем передать, — и, господин заместитель спикера, я не назову точные цифры по оперативным причинам — в настоящее время достаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины в этих возможностях», — сказал министр, отвечая на вопросы парламентариев.

Ранее Уоллес подтвердил, что Лондон отправляет украинской армии крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.

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