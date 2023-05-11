Уоллес: Британия поставит Украине достаточное количество ракет Storm Shadow
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Его слова приводит РИА Новости.
«Что мы скажем, так это то, что, по оценкам, число Storm Shadow, которые мы планируем передать, — и, господин заместитель спикера, я не назову точные цифры по оперативным причинам — в настоящее время достаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины в этих возможностях», — сказал министр, отвечая на вопросы парламентариев.
Ранее Уоллес подтвердил, что Лондон отправляет украинской армии крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.