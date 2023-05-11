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Министр обороны Британии подтвердил, что Лондон отправляет ВСУ ракеты большой дальности

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Британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что Лондон отправляет украинской армии крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Министр обороны Британии подтвердил, что Лондон отправляет ВСУ ракеты большой дальности
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Kerrison

«Великобритания направила на Украину ракеты большой дальности, подтвердил министр обороны», — сообщает Sky News.

Телеканал напоминает, что Storm Shadow — это крылатая ракета воздушного базирования большой дальности, разработанная Британией и Францией.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.

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