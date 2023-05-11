Министр обороны Британии подтвердил, что Лондон отправляет ВСУ ракеты большой дальности

Британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что Лондон отправляет украинской армии крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

«Великобритания направила на Украину ракеты большой дальности, подтвердил министр обороны», — сообщает Sky News.

Телеканал напоминает, что Storm Shadow — это крылатая ракета воздушного базирования большой дальности, разработанная Британией и Францией.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.