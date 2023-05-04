Боеприпасы для HIMARS, гаубицы, снаряды: США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Вашингтон выделил Украине новый, 37-й пакет военной помощи на сумму $300 млн, сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен. По его словам, транш включает в себя в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы, артиллерийские и танковые снаряды, противотанковое вооружение, ракеты, стрелковое оружие. По данным Пентагона, с момента прихода к власти президента Джо Байдена США потратили на вооружение Украины более $36,4 млрд. По словам аналитиков, динамика поставок вооружений Киеву свидетельствует о стремлении Вашингтона максимально затянуть конфликт.

Соединённые Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на $300 млн, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, размещённом на сайте Госдепа.

«В соответствии с полномочиями, делегированными президентом Байденом, я утверждаю 37-й пакет помощи для Украины на сумму $300 млн, в который входят американское вооружение и оборудование», — сообщил Блинкен.

Он уточнил, что Киеву будут переданы дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы, артиллерийские и танковые снаряды, противотанковое вооружение, ракеты, стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Помимо этого, Украина получит грузовики и прицепы для перевозки тяжёлой техники, а также запасные части и полевое оборудование, «необходимое для укрепления сил» ВСУ на поле боя.

В свою очередь, корреспондент газеты Politico Лара Селигман со ссылкой на представителя Министерства обороны США высокого ранга сообщила в Twitter, что обещанный Вашингтоном Киеву комплекс противовоздушной обороны Patriot был доставлен на Украину на минувшей неделе. Вместе с ним в страну прибыл украинский экипаж ЗРК, который до этого проходил подготовку в штате Оклахома. При этом Селигман напомнила, что в апреле Киев уже получил ЗРК Patriot от Евросоюза.

Аналитики полагают, что Patriot, по всей видимости, будут прикрывать правительственные объекты в Киеве.

«Скорее всего, эти комплексы ПВО будут оберегать правительственный квартал, потому что ставить их в зону боёв слишком опасно — там их мгновенно засекут и разбомбят. Но и в Киеве они также будут находиться под риском уничтожения. Кроме того, опыт применения комплекса Patriot в Саудовской Аравии показал что, этот ЗРК не слишком эффективен, так как пропускает ракеты. Так что после этих поставок ситуация на Украине не поменяется решительным образом», — отметил в беседе с RT политолог Андрей Суздальцев.

Комплекс Patriot

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Эксперт добавил, что украинской армии в настоящий момент не хватает ПВО именно на поле боя — компактного и мобильного.

«Лучше российского комплекса «Бук» в этой области ничего нет, но этих установок у Киева почти не осталось», — заявил Суздальцев.

Стимуляция ВПК

Как отмечается на сайте Пентагона, в общей сложности Соединённые Штаты при президенте Джо Байдене выделили более $36,4 млрд на военную помощь Украине. Из них $35,7 млрд были потрачены с начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года.

Опубликованные на сайте оборонного ведомства данные свидетельствуют, что США передали Украине широкий набор артиллерийских средств. В частности, на вооружение ВСУ поступили более 160 гаубиц калибра 155 мм и 1,5 млн снарядов к ним, 72 гаубицы калибра 105 мм и свыше 450 тыс. снарядов к ним, 38 установок реактивных систем залпового огня HIMARS, более 180 миномётов различных калибров и 345 тыс. боеприпасов к ним, 60 тыс. снарядов для РСЗО «Град», а также десятки тысяч артиллерийских боеприпасов для других систем, в том числе 7 тыс. высокоточных снарядов.

Из средств ПВО Вашингтон предоставил Киеву одну батарею ЗРК Patriot, восемь норвежских ЗРК NASAMS, два зенитных комплекса Hawk, 12 самоходных зенитно-ракетных комплексов ближнего действия Avenger, зенитные ракеты RIM-7, 1,6 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, а также различное оборудование для интеграции западных пусковых установок противовоздушной обороны, ракет и радаров в систему ПВО Украины.

США также оснащают Украину различными средствами для борьбы с бронетехникой. Так, ВСУ получили от Пентагона более 10 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin, не менее 3 тыс. противотанковых ракет TOW, противотанковые мины, в том числе 14 тыс. кассетных артиллерийских снарядов RAAM для дистанционной постановки минных заграждений.

Согласно документу Пентагона, Штаты оснащают ВСУ и бронетехникой. Так, Вашингтон направил Киеву 45 танков Т-72, 31 танк Abrams, а также 90 боевых бронированных машин Stryker, 300 бронетранспортёров M113 и 250 БТР M1117, более 500 бронемашин класса MRAP и 2 тыс. HMMWV.

Помимо этого, список поставленной Киеву помощи включает в себя различные типы БПЛА, стрелковое оружие и боеприпасы к нему, радары и десятки других наименований военного оборудования.

В документе не уточняется, вся ли техника из списка уже была отгружена Киеву. К примеру, ранее в Вашингтоне не называли точных сроков передачи Киеву танков Abrams, однако в перечне эти машины присутствуют.

Стоит отметить, что на фоне активных поставок вооружений Украине Вашингтон заявил о намерении наращивать производство ПТРК Javelin. Так, 3 мая пресс-служба Сухопутных войск США сообщила, что американские корпорации Lockheed Martin и Raytheon получили от Пентагона контракт на закупку и производство этих комплексов в интересах США и международных заказчиков. Точные параметры сделки не определены, однако отмечается, что максимальная стоимость заказа может составить $7,2 млрд.

ПТРК Javelin

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По словам эксперта РИСИ Сергея Ермакова, подписание крупных контрактов на производство Javelin связано с высокой интенсивностью поставок этого оружия Украине.

«Передача вооружений Киеву требует пополнения соответствующих запасов в США. Тем самым Вашингтон, помимо всего прочего, стимулирует свой военно-промышленный комплекс. Такие крупные контракты, как те, что заключили Lockheed Martin и Raytheon, свидетельствуют о серьёзности намерений США в отношении Украины. Для нанесения поражения России они готовы тратить деньги, не считая их», — сказал аналитик в беседе с RT.

Стоит отметить, что ранее американский аналитический центр CSIS сообщал, что дальнейшие поставки Javelin на Украину прекратились, поскольку уровень запасов этих ПТРК достиг той точки, когда возникают риски, связанные с выполнением других программ Пентагона.

Схожая ситуация может сложиться, по данным аналитиков центра, и с ПЗРК Stinger, закупку которых США прекратили в 2004 году. Кроме того, специалисты CSIS полагают, что Вашингтону придётся нарастить производство ещё ряда вооружений, чтобы возместить поставленные Киеву объёмы.

«США работают на войну»

По мнению Сергея Ермакова, сегодня передача Соединёнными Штатами вооружений Киеву поставлена на поток и уже превратилась в рутину.

«С подачи США был создан механизм оказания помощи Киеву, который включает в себя разные фонды и форматы взаимодействия между западными странами. Один из главных форматов обсуждения помощи Украине — это встречи министров обороны на базе Рамштайн в ФРГ, где порядка 40 стран согласовывают свою политику в области военных поставок Украине. Именно США управляют этим процессом и не скрывают того, что пытаются сделать такую работу постоянной», — сказал эксперт.

Пентагон

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В свою очередь, политолог Андрей Суздальцев полагает, что новый пакет американской помощи призван закрыть пробелы в техническом обеспечении ВСУ в преддверии анонсированного Киевом и Западом контрнаступления.

«Украине не хватает то снарядов, то какого-то снаряжения. Чтобы закрыть эти вопросы, американская сторона выделяет финансы и докупает необходимую технику. Помимо прочего, таким образом Вашингтон лишает Киев оправданий по поводу того, почему контрнаступление откладывается», — заявил аналитик.

Как отмечает Сергей Ермаков, нынешняя динамика поставок западных вооружений Украине свидетельствует о желании США максимально затянуть конфликт. При этом эксперты считают, что в Вашингтоне всерьёз не рассчитывают на победу Киева.

«Поставка оружия в зону конфликта ведёт к продолжению кризиса. США работают на войну и на милитаризацию. Таким образом Запад опосредованно воюет с нами. Но вряд ли в Вашингтоне всерьёз надеются на победу Киева на поле боя. Тем более что на Западе до сих пор не определились, что считать победой в данном случае. Сейчас их цель — это оказывать нашей стране противодействие и вести войну на истощение, затягивая конфликт», — заключил аналитик.