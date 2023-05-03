«Цели у Варшавы весьма амбициозные»: в МИД РФ заявили о превращении Польши в плацдарм по оказанию помощи Украине

Польша превращается в плацдарм для оказания Украине военной помощи. Об этом заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что, помимо накачки Киева оружием, Варшава также отправляет на Украину польских наёмников. При этом в министерстве подчеркнули, что Польша занимает сегодня агрессивную и враждебную позицию в отношении России. По данным польских СМИ, Польша предоставила Украине военной помощи на сумму около €2,2 млрд. Кроме того, в стране развивается военная инфраструктура для приёма техники НАТО и усиливается военное присутствие США. По словам аналитиков, Польша сегодня выполняет функцию наиболее важного логистического хаба Запада для поддержки Киева.

Польша превращается в плацдарм по накачке киевского режима оружием. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.

«Варшава охотно предлагает территорию страны в качестве плацдарма по накачке оружием киевского режима, отправляет польских наёмников на Украину», — рассказали в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что Польша занимает сегодня «откровенно агрессивную враждебную позицию в отношении России».

Данное заявление было опубликовано на сайте ведомства в связи с вызовом в МИД РФ временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевски. Ему был выражен решительный протест в связи с проведённым 29 апреля польскими силовыми структурами захватом здания школы при посольстве России в Польше, что стало нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Политический авантюризм

Стоит отметить, что Польша является одним из наиболее активных сторонников киевского режима и входит в число крупнейших военных доноров ВСУ. Согласно данным портала Wirtualna Polska, по состоянию на февраль 2023 года Варшава передала Украине оружия на общую сумму около €2,2 млрд.

В частности, Польша поставила Киеву 250 танков и планирует отправить ВСУ ещё 60 танков PT-91 (модернизированная Польшей версия Т-72), 14 немецких танков Leopard 2 и около 100 бронетранспортёров Rosomak.

Кроме того, польские власти передали Киеву советские самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», зенитные ракетные установки 9К33 «Оса» и С-125 «Нева», а также САУ собственного производства Krab вместе с большим количеством боеприпасов к различным типам вооружений.

САУ Krab

Gettyimages.ru

© Artur Widak/Anadolu Agency

Польша стала также одной из немногих стран, передавших Украине боевую авиацию. Речь идёт о партии советских истребителей МиГ-29.

Участвует польская сторона и в подготовке военных ВСУ в рамках военной миссии ЕС.

При этом поставками оружия и тренировкой солдат роль Варшавы в конфликте на Украине не ограничивается. По данным МИД РФ, Польша отправляет на Украину наёмников. Об этом в феврале 2023 года сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

«Варшава всеми силами пытается замалчивать хорошо известные факты массового участия своих граждан при прямом поощрении властей в боевых действиях на Украине, хотя это является вопиющим нарушением польского же законодательства», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Польша участвует и в подготовке украинских боевиков.

«Они готовили тех, кто потом под прикрытием якобы мирных протестующих на самом деле занимался бесчинствами и убийствами, в том числе и на «майдане» 2014 года», — отметила она.

По её словам, такие действия Варшавы «наглядно демонстрируют столь присущий польскому режиму политический авантюризм».

Логистический тыл

На фоне активного участия в конфликте на Украине Варшава наращивает военное сотрудничество с Вашингтоном. В частности, польские власти намерены разместить на территории страны инфраструктуру для обслуживания американских танков Abrams.

«Для меня важно, чтобы в Польше разместили центр обслуживания, сервиса и сохранения в боевой готовности танков Abrams на всю Европу. Это будет возможно», — сказал 12 апреля премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, выступая на заводе Anniston Army Depot (ANAD) в США.

Политик также заявил, что Варшава хочет участвовать в производстве снарядов с обеднённым ураном для Abrams.

«Мы также стремимся к тому, чтобы в Польше было размещено производство сердечников боеприпасов к танкам Abrams, сердечников из обеднённого урана, суперсовременных боеприпасов», — сообщил глава польского правительства.

Матеуш Моравецкий

AP

© Jose Luis Magana

При этом глава кабмина подчеркнул, что на настоящий момент главная проблема Киева в конфликте — это нехватка боеприпасов.

«Поэтому наш национальный план создания соответствующих сил, соответствующего потенциала боеприпасов очень важен, — заявил Моравецкий. — И эта программа может быть укреплена именно благодаря тому, что сердечники из обеднённого урана можно будет производить и в Польше».

В то же время Варшава развивает инфраструктуру для хранения техники НАТО.

«Вместе с нашими американскими партнёрами мы будем создавать логистический тыл, тыл техники. В Повидзе и в других местах в Польше будет складироваться несколько тысяч единиц военной техники НАТО. Благодаря этому мы будем находиться в намного большей безопасности», — отметил Моравецкий 11 апреля.

Наращивается и прямое американское военное присутствие на территории республики. Так, в марте прошлого года США развернули в Польше две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot.

В 2023 году в стране был также открыт первый постоянный гарнизон американских войск. Новое подразделение будет заниматься «инфраструктурной поддержкой» и управлением «передовыми форпостами американских войск».

В общей сложности в Польше дислоцированы около 10 тыс. американских солдат.

«Настоящее тоталитарное государство»

Аналитики разделяют точку зрения МИД РФ о том, что Польша сегодня превратилась в антироссийский плацдарм. По мнению эксперта РИСИ Олега Неменского, республика двигается в этом направлении уже не первый год.

В свою очередь, политолог Юрий Бондаренко констатирует, что «Польша стала основным распределительным хабом всей американской военной помощи в Восточной и Центральной Европе».

Военные США в Польше

Gettyimages.ru

© Artur Widak/Anadolu Agency

«Англосаксы ещё несколько лет тому назад стали рассматривать Польшу на роль противовеса старой Европе. Предполагалось, что через Польшу будут идти и денежные потоки, и вооружение, и всё, что только можно. Поляки вознамерились также стать и газовым хабом. Так что цели у Варшавы весьма амбициозные», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Схожей точки зрения придерживается и Олег Неменский.

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«Польша сегодня выполняет функции важнейшего логистического хаба для оказания всей западной военной помощи украинцам. При этом надо отметить, что Польша не является простым орудием политики США, а выступает как вполне субъектный игрок, который сам активно выступает с инициативами в этой сфере. Многие инициативы в области формирования западного общественного мнения и объединения западного сообщества в поддержку Украины исходят не из Вашингтона, а из Варшавы», — сказал аналитик в беседе с RT.

Юрий Бондаренко полагает, что конечная цель таких военных приготовлений в Польше — противостояние с Россией.

«Польша своей цели не скрывает. Она у Варшавы одна — уничтожение России. Других целей нет. Всё остальное — только средства для её достижения. Кто думает иначе, тот просто не знаком с Польшей», — отметил специалист.

При этом политолог считает, что подобный конфронтационный курс Варшавы не отвечает интересам польского народа.

«Такая политика польских властей не отвечает запросам людей. Народ в Польше спрашивать не принято. В Польше выстроено самое настоящее тоталитарное государство, которое очень похоже на режим Юзефа Пилсудского 1920—1930 годов. Вся разница между различными элитными группами в Польше заключается в том, что одна их часть ориентирована на Вашингтон, а другая — на Брюссель. Сейчас правят те, кто ориентирован на США, однако все они русофобы вне зависимости от партийной принадлежности», — заключил Юрий Бондаренко.