«Цели у Варшавы весьма амбициозные»: в МИД РФ заявили о превращении Польши в плацдарм по оказанию помощи Украине
- Польские военные
- Gettyimages.ru
- © Artur Widak/NurPhoto
Польша превращается в плацдарм по накачке киевского режима оружием. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.
«Варшава охотно предлагает территорию страны в качестве плацдарма по накачке оружием киевского режима, отправляет польских наёмников на Украину», — рассказали в дипведомстве.
В МИД РФ добавили, что Польша занимает сегодня «откровенно агрессивную враждебную позицию в отношении России».
Данное заявление было опубликовано на сайте ведомства в связи с вызовом в МИД РФ временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевски. Ему был выражен решительный протест в связи с проведённым 29 апреля польскими силовыми структурами захватом здания школы при посольстве России в Польше, что стало нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Политический авантюризм
Стоит отметить, что Польша является одним из наиболее активных сторонников киевского режима и входит в число крупнейших военных доноров ВСУ. Согласно данным портала Wirtualna Polska, по состоянию на февраль 2023 года Варшава передала Украине оружия на общую сумму около €2,2 млрд.
В частности, Польша поставила Киеву 250 танков и планирует отправить ВСУ ещё 60 танков PT-91 (модернизированная Польшей версия Т-72), 14 немецких танков Leopard 2 и около 100 бронетранспортёров Rosomak.
Кроме того, польские власти передали Киеву советские самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», зенитные ракетные установки 9К33 «Оса» и С-125 «Нева», а также САУ собственного производства Krab вместе с большим количеством боеприпасов к различным типам вооружений.
- САУ Krab
- Gettyimages.ru
- © Artur Widak/Anadolu Agency
Польша стала также одной из немногих стран, передавших Украине боевую авиацию. Речь идёт о партии советских истребителей МиГ-29.
Участвует польская сторона и в подготовке военных ВСУ в рамках военной миссии ЕС.
При этом поставками оружия и тренировкой солдат роль Варшавы в конфликте на Украине не ограничивается. По данным МИД РФ, Польша отправляет на Украину наёмников. Об этом в феврале 2023 года сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
«Варшава всеми силами пытается замалчивать хорошо известные факты массового участия своих граждан при прямом поощрении властей в боевых действиях на Украине, хотя это является вопиющим нарушением польского же законодательства», — сказала дипломат.
Захарова добавила, что Польша участвует и в подготовке украинских боевиков.
«Они готовили тех, кто потом под прикрытием якобы мирных протестующих на самом деле занимался бесчинствами и убийствами, в том числе и на «майдане» 2014 года», — отметила она.
По её словам, такие действия Варшавы «наглядно демонстрируют столь присущий польскому режиму политический авантюризм».
Логистический тыл
На фоне активного участия в конфликте на Украине Варшава наращивает военное сотрудничество с Вашингтоном. В частности, польские власти намерены разместить на территории страны инфраструктуру для обслуживания американских танков Abrams.
«Для меня важно, чтобы в Польше разместили центр обслуживания, сервиса и сохранения в боевой готовности танков Abrams на всю Европу. Это будет возможно», — сказал 12 апреля премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, выступая на заводе Anniston Army Depot (ANAD) в США.
Политик также заявил, что Варшава хочет участвовать в производстве снарядов с обеднённым ураном для Abrams.
«Мы также стремимся к тому, чтобы в Польше было размещено производство сердечников боеприпасов к танкам Abrams, сердечников из обеднённого урана, суперсовременных боеприпасов», — сообщил глава польского правительства.
- Матеуш Моравецкий
- AP
- © Jose Luis Magana
При этом глава кабмина подчеркнул, что на настоящий момент главная проблема Киева в конфликте — это нехватка боеприпасов.
«Поэтому наш национальный план создания соответствующих сил, соответствующего потенциала боеприпасов очень важен, — заявил Моравецкий. — И эта программа может быть укреплена именно благодаря тому, что сердечники из обеднённого урана можно будет производить и в Польше».
В то же время Варшава развивает инфраструктуру для хранения техники НАТО.
«Вместе с нашими американскими партнёрами мы будем создавать логистический тыл, тыл техники. В Повидзе и в других местах в Польше будет складироваться несколько тысяч единиц военной техники НАТО. Благодаря этому мы будем находиться в намного большей безопасности», — отметил Моравецкий 11 апреля.
Наращивается и прямое американское военное присутствие на территории республики. Так, в марте прошлого года США развернули в Польше две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot.
В 2023 году в стране был также открыт первый постоянный гарнизон американских войск. Новое подразделение будет заниматься «инфраструктурной поддержкой» и управлением «передовыми форпостами американских войск».
В общей сложности в Польше дислоцированы около 10 тыс. американских солдат.
«Настоящее тоталитарное государство»
Аналитики разделяют точку зрения МИД РФ о том, что Польша сегодня превратилась в антироссийский плацдарм. По мнению эксперта РИСИ Олега Неменского, республика двигается в этом направлении уже не первый год.
В свою очередь, политолог Юрий Бондаренко констатирует, что «Польша стала основным распределительным хабом всей американской военной помощи в Восточной и Центральной Европе».
- Военные США в Польше
- Gettyimages.ru
- © Artur Widak/Anadolu Agency
«Англосаксы ещё несколько лет тому назад стали рассматривать Польшу на роль противовеса старой Европе. Предполагалось, что через Польшу будут идти и денежные потоки, и вооружение, и всё, что только можно. Поляки вознамерились также стать и газовым хабом. Так что цели у Варшавы весьма амбициозные», — пояснил аналитик в разговоре с RT.
Схожей точки зрения придерживается и Олег Неменский.
«Польша сегодня выполняет функции важнейшего логистического хаба для оказания всей западной военной помощи украинцам. При этом надо отметить, что Польша не является простым орудием политики США, а выступает как вполне субъектный игрок, который сам активно выступает с инициативами в этой сфере. Многие инициативы в области формирования западного общественного мнения и объединения западного сообщества в поддержку Украины исходят не из Вашингтона, а из Варшавы», — сказал аналитик в беседе с RT.
Юрий Бондаренко полагает, что конечная цель таких военных приготовлений в Польше — противостояние с Россией.
«Польша своей цели не скрывает. Она у Варшавы одна — уничтожение России. Других целей нет. Всё остальное — только средства для её достижения. Кто думает иначе, тот просто не знаком с Польшей», — отметил специалист.
При этом политолог считает, что подобный конфронтационный курс Варшавы не отвечает интересам польского народа.
«Такая политика польских властей не отвечает запросам людей. Народ в Польше спрашивать не принято. В Польше выстроено самое настоящее тоталитарное государство, которое очень похоже на режим Юзефа Пилсудского 1920—1930 годов. Вся разница между различными элитными группами в Польше заключается в том, что одна их часть ориентирована на Вашингтон, а другая — на Брюссель. Сейчас правят те, кто ориентирован на США, однако все они русофобы вне зависимости от партийной принадлежности», — заключил Юрий Бондаренко.
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