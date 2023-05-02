МИД России: Польша превращается в плацдарм по накачке киевского режима оружием

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Варшава охотно превращается в плацдарм по накачке киевского режима оружием и отправляет польских наёмников на Украину, заявило российское Министерство иностранных дел после вызова временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского.
МИД России: Польша превращается в плацдарм по накачке киевского режима оружием
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Варшава охотно предлагает территорию страны в качестве плацдарма по накачке оружием киевского режима, отправляет польских наёмников на Украину, занимает откровенно агрессивную враждебную позицию в отношении России», — сказано в заявлении МИД.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ранее заявил, что власти Польши постараются разместить в стране производство боеприпасов с обеднённым ураном для американских танков Abrams.

Также Моравецкий заявил, что склады, строительство которых ведётся в республике, будут хранить тысячи единиц военной техники НАТО.

Также польский оборонный завод «Бумар-Лабенды» в городе Гливице в мае начнёт ремонт и обслуживание танков Leopard, которые поставляются Киеву.

По оценкам польских властей, поражение Украины в конфликте с Россией может стать началом конца золотого века Запада, тогда как победа Киева могла бы стать фактором усиления экономической мощи западных стран.

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