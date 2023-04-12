Моравецкий: Польша желает производить боеприпасы с обеднённым ураном для танков Abrams

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши постараются разместить в стране производство боеприпасов с обеднённым ураном для американских танков Abrams.
Моравецкий: Польша желает производить боеприпасы с обеднённым ураном для танков Abrams
  • globallookpress.com

Об этом он сказал во время посещения предприятия по производству танков в американском Аннистоне.

«Мы стараемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство боеприпасов для танков Abrams, боеприпасов с обеднённым ураном, суперсовременных боеприпасов», — цитирует Моравецкого РИА Новости.

Также Моравецкий заявил, что склады, строительство которых ведётся в республике, будут хранить тысячи единиц военной техники НАТО.

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