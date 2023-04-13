Премьер Польши Моравецкий: поражение Украины станет началом конца золотого века Запада
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«Если мы потеряем Украину, то мы потеряем мир на десятилетия. Неудача на Украине может стать началом конца «золотого века» Запада. Победа Киева является гарантией не только восстановления, но и усиления нашей экономической мощи», — цитирует Моравецкого ТАСС.
В феврале Моравецкий заявил, что поражение России стало польской и европейской причиной для существования.
Он также утверждал, что в ситуации вокруг Украины может быть только один исход: «либо победит Украина, либо проиграет вся Европа».