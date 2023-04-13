Премьер Польши Моравецкий: поражение Украины станет началом конца золотого века Запада

Короткая ссылка
Поражение Украины в конфликте с Россией может стать началом конца «золотого века» Запада, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время визита в США. Политик утверждает, что победа Киева могла бы стать фактором усиления экономической мощи западных стран.
Премьер Польши Моравецкий: поражение Украины станет началом конца золотого века Запада
  • AP

«Если мы потеряем Украину, то мы потеряем мир на десятилетия. Неудача на Украине может стать началом конца «золотого века» Запада. Победа Киева является гарантией не только восстановления, но и усиления нашей экономической мощи», — цитирует Моравецкого ТАСС.

В феврале Моравецкий заявил, что поражение России стало польской и европейской причиной для существования.

Он также утверждал, что в ситуации вокруг Украины может быть только один исход: «либо победит Украина, либо проиграет вся Европа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить