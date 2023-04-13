Премьер Польши Моравецкий: поражение Украины станет началом конца золотого века Запада

Поражение Украины в конфликте с Россией может стать началом конца «золотого века» Запада, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время визита в США. Политик утверждает, что победа Киева могла бы стать фактором усиления экономической мощи западных стран.

«Если мы потеряем Украину, то мы потеряем мир на десятилетия. Неудача на Украине может стать началом конца «золотого века» Запада. Победа Киева является гарантией не только восстановления, но и усиления нашей экономической мощи», — цитирует Моравецкого ТАСС.

В феврале Моравецкий заявил, что поражение России стало польской и европейской причиной для существования.

Он также утверждал, что в ситуации вокруг Украины может быть только один исход: «либо победит Украина, либо проиграет вся Европа».