Премьер Польши Моравецкий заявил, что от победы России на Украине проиграет вся Европа
- AP
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Об этом пишет wpn.pl.
Такое заявление Моравецкий сделал на встрече с премьер-министрами Украины и Литвы в рамках «Люблинского треугольника» в Киеве.
По его словам, Польша «стоит на стороне свободы» и будет поддерживать Украину.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить. Также американский президент Джо Байден заявил, что нельзя допустить успеха России в ходе специальной военной операции на Украине.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев при этом отметил, что только победа России на Украине гарантирует предотвращение глобального конфликта.