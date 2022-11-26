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Премьер Польши Моравецкий заявил, что от победы России на Украине проиграет вся Европа

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В ситуации вокруг Украины может быть только один исход: «либо победит Украина, либо проиграет вся Европа». Такое мнение выразил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Премьер Польши Моравецкий заявил, что от победы России на Украине проиграет вся Европа
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом пишет wpn.pl.

Такое заявление Моравецкий сделал на встрече с премьер-министрами Украины и Литвы в рамках «Люблинского треугольника» в Киеве.

По его словам, Польша «стоит на стороне свободы» и будет поддерживать Украину.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить. Также американский президент Джо Байден заявил, что нельзя допустить успеха России в ходе специальной военной операции на Украине.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев при этом отметил, что только победа России на Украине гарантирует предотвращение глобального конфликта.

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