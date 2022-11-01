Медведев: победа России на Украине гарантирует предотвращение глобального конфликта

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что только победа России на Украине гарантирует предотвращение глобального конфликта. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что цель Киева в конфликте — возврат всех ранее принадлежавших Украине территорий, то есть их отторжение от России.

Медведев объяснил, что это означает угрозу существованию России.

«И значит, прямой повод для применения п. 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», — заявил зампред Совбеза в своём Telegram-канале.

По словам Медведева, страны Запада толкают мир к глобальной войне.

«И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — заключил он.

Ранее Медведев назвал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса, подтверждением участия НАТО в войне против России.

В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что Североатлантическому альянсу необходима исключительно эскалация конфликта как способ достичь заветного плана — победить или хотя бы ослабить Россию.