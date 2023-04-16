До 30 июня: Польша ввела запрет на ввоз украинской сельхозпродукции

Польша установила временный запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины до 30 июня. Формальным поводом для такого решения послужило наличие в украинских товарах запрещённых в ЕС пестицидов. Схожие меры предприняли также Венгрия и Словакия. Ранее в ряде стран Евросоюза прошли акции протеста фермеров, недовольных резким ростом объёмов импорта украинских продуктов. По мнению аграриев, ввоз более дешёвых сельскохозяйственных товаров привёл к падению цен, что сделало нерентабельной работу местных производителей. Аналитики полагают, что реальной причиной для эмбарго на украинскую продукцию стало стремление Варшавы и других европейских стран защитить собственный рынок.

Польша установила временный запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины. Соответствующее распоряжение опубликовало Министерство развития и технологий республики. До 30 июня 2023 года под запретом оказались 18 наименований продукции, в том числе семена, зерно, фрукты и овощи, вина, мясо птицы и продукты пчеловодства.

Формальной причиной для подобного шага в Варшаве назвали необходимость защитить здоровье польских граждан, так как в украинской продукции якобы были обнаружены запрещённые в Евросоюзе пестициды.

В Варшаве также отметили, что запрет на ввоз украинской продукции был предпринят в полном соответствии с законами ЕС, которые позволяют государствам — членам устанавливать при необходимости подобные ограничения.

В Киеве решение польских властей раскритиковали. Как отметили в украинском Министерстве аграрной политики и продовольствия, Варшава таким образом якобы нарушила уже существующие договорённости. По данным ведомства, неделю назад стороны договорились, что четыре культуры (пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса) до 1 июля 2023 года будут идти через Польшу только транзитом.

Вслед за Польшей Венгрия также ввела временный запрет на импорт зерна с Украины до 30 июня. Как пояснил министр сельского хозяйства республики Иштван Надь, такое решение было принято для защиты венгерских фермеров от ввоза дешёвой украинской продукции. Он напомнил, что Украина использует в сельхозпроизводстве запрещённые в ЕС методы и приёмы, что позволяет Киеву избежать лишних затрат и поставлять на европейский рынок большие объёмы мяса птицы, яиц и мёда в дополнение к зерновым и масличным культурам. В такой ситуации фермеры в Центральной Европе не могут продавать свою продукцию, указал министр.

Иштван Надь

Legion-Media

© Balint Szentgallay

Он выразил надежду на то, что до 30 июня ЕС сможет принять меры для долгосрочного решения проблемы с украинским зерном.

Ранее, 13 апреля, схожие меры ввела и Словакия. Министерство сельского хозяйства и развития регионов этой республики остановило переработку и продажу украинского зерна и муки на территории страны. Официальная причина — наличие в продукции запрещённых в ЕС пестицидов.

Еврокомиссия, в свою очередь, раскритиковала подобные запреты, указав, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия в этой области неприемлемы.

Бунт фермеров

Стоит отметить, что введению ограничительных мер Польшей, Венгрией и Словакией предшествовали многочисленные акции протеста европейских фермеров, которые выступают против роста поставок дешёвой украинской сельхозпродукции. По их мнению, украинский импорт снижает цены на рынке и делает работу местных производителей нерентабельной.

Акция протеста румынских фермеров

AP

© Andreea Alexandru

Так, в феврале польские фермеры в знак протеста перекрыли дороги возле переходов на польско-украинской границе, блокировав въезд грузовиков с зерном с Украины. Схожие акции протеста прошли в Болгарии и Румынии.

Напомним, в 2022 году Брюссель сроком на год (до 5 июня 2023 года) установил беспошлинный режим на ввоз украинских товаров. Такая мера была предпринята для поддержки украинской экономики и углубления интеграции страны во внутренний рынок Евросоюза.

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Всё это привело к значительному росту объёмов импорта украинской сельхозпродукции в ЕС. Так, по данным Еврокомиссии, ввоз пшеницы с Украины в Евросоюз в 2022 году вырос в десять раз по сравнению с 2021 годом — с 287 тыс. т до 2,85 млн т.

Вопрос с наплывом украинских товаров неоднократно поднимался странами ЕС на официальном уровне. В частности, в январе Венгрия, Польша, Болгария, Словакия и Румыния попытались обратить внимание Брюсселя на проблемы, с которыми из-за этого столкнулись местные фермеры.

Делегации из этих стран попросили выплатить компенсации терпящим убытки земледельцам и сделать сельхозполитику Евросоюза более гибкой.

В феврале министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что на просьбы ограничить ввоз украинского зерна ЕС так и не дал ответа. Он посетовал, что Брюссель не заступается за венгерских и центральноевропейских фермеров и не предоставляет им никакой помощи.

23 февраля ЕС продлил беспошлинный ввоз украинского зерна до июня 2024 года. При этом в ЕК отметили, что в обновлённом соглашении с Украиной содержатся также инструменты для защиты европейского рынка.

На этом фоне в марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что Центральная Европа обеспечит протекцию фермерам от демпинговых цен на украинское зерно.

«Под предлогом нарушения санитарных норм»

По словам аналитиков, Польша и ряд других стран ЕС решили наложить запрет на украинский импорт из-за давления местных производителей. Эксперты полагают, что данные о якобы наличии пестицидов в украинских товарах послужили лишь предлогом.

Варшава

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«У них начались очень жёсткие выступления сельскохозяйственных работников, которые были возмущены тем, что украинские продукты продаются по демпинговым ценам, что практически разоряет местных фермеров. В Польше, например, приближаются выборы, поэтому действующая власть посчитала, что надо среагировать на ситуацию», — указал в разговоре с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Польша — важнейший поставщик аграрной продукции на европейские рынки, отметил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

«В данном случае закупка украинских товаров по более низким ценам наносит серьёзный удар по польским фермерам. Польские аграрии неоднократно выходили на улицы с протестами. А это невыгодно нынешнему правительству. В итоге, запретив импорт, поляки попросту устранили экономического конкурента», — отметил специалист в разговоре с RT.

Он добавил, что у Киева практически нет рычагов, чтобы повлиять на решение Польши и других европейских стран.

«Украина сейчас не в том положении, чтобы что-то диктовать странам Запада. Вероятность торга практически нулевая», — говорит Маргулис.

При этом специалисты сомневаются, что запрет окажет существенное влияние на экономику Украины, которая и так фактически финансируется Западом.

«Безусловно, это удар для Киева. Но надо учитывать, что экономика Украины на данный момент полностью зависит от западных дотаций и кредитов. Поэтому серьёзной угрозой для них это не станет», — уверен Маргулис.

По оценке аналитиков, нынешнее решение Польши, которая позиционирует себя как одного из ключевых сторонников действующего киевского режима, должно стать для Украины важным уроком, поскольку это говорит о том, что точно так же Варшава в будущем может отказаться и от других форм поддержки Киева.

«Польша берёт пример со своего «старшего брата», каким польские власти, как известно, считают США. А Вашингтон всегда действует именно в этом ключе — нарушает прежние договорённости, когда ему это выгодно», — заключил Жарихин.