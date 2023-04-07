Фермеры в Болгарии возобновили акции протеста из-за дешёвого украинского зерна

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Болгарские фермеры возобновляют протесты из-за дешёвого украинского зерна.
Фермеры в Болгарии возобновили акции протеста из-за дешёвого украинского зерна
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Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

«Время начала (акции. — RT) — 10:00, и наши действия скоординированы с румынскими коллегами, они будут на другой стороне границы», — заявил глава ассоциации зернопроизводителей Илия Проданов.

По его словам, в настоящее время на складах находится 3,5 млн т болгарской пшеницы и 1 млн т болгарского подсолнечника.

«Если сегодняшний протест не будет услышан в Брюсселе, мы будем думать о более масштабных акциях с участием других стран, которые придерживаются того же мнения», — заключил он.

Ранее лидеры и политики нескольких стран Европейского союза призвали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.

17 марта в Европарламенте заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.

Как сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий, республика на фоне протестов фермеров значительно снизила объёмы ввоза зерна с Украины.

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