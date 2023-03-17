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В ЕП заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам

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Ксения Калинкина
Румынский европарламентарий Мария Грапини отметила, что зерновые, попадающие в ЕС с Украины, не соответствуют европейским стандартам качества. Вместе с тем последствия этих сельскохозяйственных поставок негативно отражаются на экономиках некоторых стран объединения, заявила политик. RT ознакомился с обращением Грапини к Еврокомиссии, которое содержит соответствующие тезисы.
В ЕП заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам
  • AFP
  • © Yasin AKGUL

Депутат объяснила, что установление транзитных коридоров для поставок украинских зерновых среди прочего сказалось на положении фермеров и внутреннем производстве в некоторых странах ЕС.

«Румынский экспорт зерновых снизился из-за огромных объёмов аналогичной продукции, которая попадает в страну с Украины и, вместо того чтобы следовать через Румынию транзитом, остаётся в государстве при значительно более низких ценах и более низких стандартах качества, нежели те, которые применимы в ЕС», — уточнила Грапини.

В связи с этим она подчеркнула «категорическую важность» того, чтобы украинская агропродовольственная продукция проходила на границе санитарную и ветеринарную проверку, «чтобы не подвергать опасности здоровье населения ЕС». 

«Как долго Еврокомиссия будет сохранять нулевые таможенные пошлины, транзитные и импортные условия для агропродовольственной продукции с Украины?» — поинтересовалась Грапини у ЕК.

В середине февраля стало известно, что Венгрия и ещё пять европейских государств обратились к Европейской комиссии с просьбой принять меры, чтобы сократить поставки украинского зерна на их рынки. Как уточнялось, предназначенное для Северной Африки и Ближнего Востока сырьё застревает в Европе в «коридоре солидарности», вызывая таким образом серьёзные сбои на рынке.

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