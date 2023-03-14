«В надежде на то, что обязательства будут выполнены»: в Кремле назвали продление зерновой сделки актом доброй воли

Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней в надежде на то, что взятые другими сторонами соглашения обязательства будут выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя решение Москвы, он назвал его актом доброй воли, отметив, что условия для продления договорённостей были «относительными». Между тем в МИД заявили, что дальнейшая позиция России будет зависеть от реального прогресса по нормализации российского агроэкспорта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал продление зерновой сделки жестом доброй воли со стороны Москвы. В беседе с журналистами представитель Кремля отметил, что вторая часть этого соглашения, которая касается российской стороны, до сих пор не выполнена.

«Мы ценим усилия, которые предпринимались по линии Организации Объединённых Наций, лично Генеральным секретарём. Но, несмотря на это, господину Гутеррешу, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада», — заявил он.

Как констатировал Песков, те условия, которые согласовывались как неотъемлемая часть сделки, выполнены не были. По его словам, соглашение «не может стоять на одной ноге».

«В целом, условия для продления относительные. Но это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации в надежде на то, что всё-таки по прошествии такого продолжительного времени те обязательства, которые были взяты на себя известными сторонами, будут выполнены», — сказал Песков.

Напомним, пакетные договорённости об экспорте продовольствия и удобрений были подписаны 22 июля 2022 года в Стамбуле.

Соглашение, участниками которого стали Россия, Украина, Турция и ООН, состояло из двух документов. В одном говорилось об обязательствах ООН по снятию ограничений на поставки российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, в другом прописан алгоритм вывоза украинской агропродукции из подконтрольных Киеву черноморских портов по гуманитарному коридору.

Изначальный срок действия договора истекал 18 ноября, но его условия предполагали автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений одной из сторон. Таким образом, срок действия сделки истекал 18 марта 2023-го.

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У российской стороны неоднократно возникали вопросы к реализации соглашений, как в части снятия ограничений для Москвы, так и в части маршрутов поставок зерна. В частности, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября, Владимир Путин отметил, что значительная часть украинского зерна направлялась не в беднейшие страны, а в Евросоюз.

МИД РФ — о продлении сделки

Замглавы МИД России Александр Грушко 14 марта подтвердил, что зерновую сделку продлили на 60 дней. По его словам, стороны вновь подтвердили пакетный характер документа с условием, чтобы были выполнены все данные Москве обещания по снятию санкций в отношении поставок сельскохозяйственной продукции на международные рынки.

Как отметил Грушко, российскую сторону не устраивает темп работы ООН в этом направлении «ни с точки зрения тех результатов, которые были достигнуты сегодня на этом треке, ни с точки зрения тех обязательств, которые брала на себя ООН при подписании этого стамбульского пакета».

По словам дипломата, формально переговоры по сделке продолжаются, при этом для России принципиально важно полное выполнение тех обещаний, которые были взяты на себя другой стороной.

«В этом смысле ничего не меняется для нас, мы будем упорно работать и заставлять наших партнёров выполнить взятые на себя обязательства», — цитирует Грушко РИА Новости.

Накануне замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва не возражает против продления срока действия зерновой сделки после 18 марта, но только на 60 дней.

Он рассказал о завершении очередного раунда консультаций российской межведомственной делегации с представителями ООН во главе с генсеком Конференции по торговле и развитию Ребекой Гринспен и главой Управления по координации гуманитарных вопросов Мартином Гриффитсом.

В центре этой дискуссии, отметил Вершинин, был ход реализации заключённых в Стамбуле пакетных договоренностей. Дипломат констатировал: прошедшие консультации вновь подтвердили, что Киев получает существенную прибыль за счёт коммерческого вывоза продукции, тогда как на пути российских сельхозэкспортёров по-прежнему остаются барьеры.

По словам замглавы МИД, дальнейшая позиция российской стороны будет зависеть от реального прогресса по нормализации российского агроэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.