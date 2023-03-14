Узнать больше

Замглавы МИД России Грушко сообщил о продлении зерновой сделки

Короткая ссылка
Зерновая сделка продлена, подтверждён её пакетный характер.
Замглавы МИД России Грушко сообщил о продлении зерновой сделки
  • AP
  • © Khalil Hamra

Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтверждён её пакетный характер», — цитирует его ТАСС.

Грушко подчеркнул, что Москва будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по зерновой сделке выполнялись.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва не возражает против продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта, но лишь на 60 дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить