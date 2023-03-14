Замглавы МИД России Грушко сообщил о продлении зерновой сделки

Зерновая сделка продлена, подтверждён её пакетный характер.

Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтверждён её пакетный характер», — цитирует его ТАСС.

Грушко подчеркнул, что Москва будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по зерновой сделке выполнялись.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва не возражает против продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта, но лишь на 60 дней.