Замглавы МИД Вершинин: Россия не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия не возражает против продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта, но лишь на 60 дней.

Об этом он сказал сотрудникам СМИ по итогам консультаций с представителями ООН в Женеве, пишет РИА Новости.

По его словам, Москва, отмечая пакетный характер стамбульских договорённостей, которые предложил Генсек ООН Антониу Гутерреш, «не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней».

12 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя нынешнюю ситуацию с зерновой сделкой, заявила, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть сделки, российский сельхозэкспорт блокируют введённые западные санкции.

Также российское внешнеполитическое ведомство заявляло, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.