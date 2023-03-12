МИД России о зерновой сделке: российский сельхозэкспорт блокируют санкции Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя нынешнюю ситуацию с зерновой сделкой, заявила, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть сделки, российский сельхозэкспорт блокируют введённые западные санкции.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в министерстве, переговоры касательно продления черноморской инициативы с участием российской стороны не велись.

«Констатируем, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций», — подчеркнула Захарова.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал продлить зерновую сделку после 18 марта.

МИД России заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.