Узнать больше

МИД России о зерновой сделке: российский сельхозэкспорт блокируют санкции Запада

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя нынешнюю ситуацию с зерновой сделкой, заявила, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть сделки, российский сельхозэкспорт блокируют введённые западные санкции.
МИД России о зерновой сделке: российский сельхозэкспорт блокируют санкции Запада
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в министерстве, переговоры касательно продления черноморской инициативы с участием российской стороны не велись.

«Констатируем, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций», — подчеркнула Захарова.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал продлить зерновую сделку после 18 марта.

МИД России заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить