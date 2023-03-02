МИД России: Москва вынуждена констатировать, что зерновая сделка не работает

Москва вынуждена констатировать, что зерновая сделка не работает, Запад саботирует выполнение меморандума Россия — ООН, заявили в российском МИД.

«Вынуждены констатировать — предложенный Антониу Гутеррешем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакет» договорённостей не работает. Главная проблема — саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия — ООН», — сообщило министерство.

Американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они упорно пытаются превратить в «послушный инструмент обслуживания своих политических целей», отметили в Москве.

МИД напомнил, что через 8 месяцев после заключения Стамбульских договорённостей выполняется только одна часть «пакета» — по вывозу украинского продовольствия.

Так, с 1 августа было транспортировано свыше 23 млн тонн продукции в страны с высоким уровнем доходов (47%), прежде всего ЕС, и выше среднего (34%), а доля поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6 %, отметило министерство.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили зерновую сделку и двустороннее сотрудничество.

Чавушоглу отметил, что страна прилагает усилия для продления истекающей в марте зерновой сделки.

Лавров при этом отметил, что Запад без зазрения совести хоронит гуманитарную инициативу ООН.