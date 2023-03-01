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Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку и двустороннее сотрудничество

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В Нью-Дели состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку и двустороннее сотрудничество
  • РИА Новости

«При обсуждении перспектив реализации Черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчёркнуто, что продолжение «пакетного» соглашения по зерну возможно лишь при учёте интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки», — уточняется на сайте МИД России.

Также рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях.

Переговоры прошли на полях встречи министров иностранных дел G20.

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