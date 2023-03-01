Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку и двустороннее сотрудничество
- РИА Новости
«При обсуждении перспектив реализации Черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчёркнуто, что продолжение «пакетного» соглашения по зерну возможно лишь при учёте интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки», — уточняется на сайте МИД России.
Также рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях.
Переговоры прошли на полях встречи министров иностранных дел G20.