Лавров: Запад без зазрения совести хоронит инициированную Генсеком ООН зерновую сделку
- AP
- © Khalil Hamra
«Запад без зазрения совести хоронит известную гуманитарную инициативу Генсекретаря ООН», — сказал Лавров в ходе заседания глав МИД G20.
По его словам, вывозу российской сельхозпродукции по всему миру чинятся откровенные препятствия, как бы в ЕС ни пытались убедить всех в обратном.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили зерновую сделку и двустороннее сотрудничество.
Чавушоглу отметил, что страна прилагает усилия для продления истекающей в марте зерновой сделки.