Лавров: Запад без зазрения совести хоронит инициированную Генсеком ООН зерновую сделку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад без зазрения совести хоронит инициированную Генсеком ООН зерновую сделку.

«Запад без зазрения совести хоронит известную гуманитарную инициативу Генсекретаря ООН», — сказал Лавров в ходе заседания глав МИД G20.

По его словам, вывозу российской сельхозпродукции по всему миру чинятся откровенные препятствия, как бы в ЕС ни пытались убедить всех в обратном.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили зерновую сделку и двустороннее сотрудничество.

Чавушоглу отметил, что страна прилагает усилия для продления истекающей в марте зерновой сделки.