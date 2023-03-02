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Лавров: Запад без зазрения совести хоронит инициированную Генсеком ООН зерновую сделку

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад без зазрения совести хоронит инициированную Генсеком ООН зерновую сделку.
Лавров: Запад без зазрения совести хоронит инициированную Генсеком ООН зерновую сделку
  • AP
  • © Khalil Hamra

«Запад без зазрения совести хоронит известную гуманитарную инициативу Генсекретаря ООН», — сказал Лавров в ходе заседания глав МИД G20.

По его словам, вывозу российской сельхозпродукции по всему миру чинятся откровенные препятствия, как бы в ЕС ни пытались убедить всех в обратном.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили зерновую сделку и двустороннее сотрудничество.

Чавушоглу отметил, что страна прилагает усилия для продления истекающей в марте зерновой сделки.

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