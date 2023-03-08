Генсек ООН Гутерреш призвал продлить зерновую сделку после 18 марта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал продлить зерновую сделку после 18 марта.

Об этом сообщил ТАСС.

По словам Генсека ООН, экспорт украинского и российского зерна и продовольствия имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты.

Накануне Гутерреш прибыл на Украину с визитом. 8 марта он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским.

Заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявлял, что переговоры российской делегации и представителей ООН по продлению зерновой сделки пройдут на высоком уровне на следующей неделе в Женеве.

МИД России заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.