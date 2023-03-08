Генсек ООН Гутерреш призвал продлить зерновую сделку после 18 марта
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Об этом сообщил ТАСС.
По словам Генсека ООН, экспорт украинского и российского зерна и продовольствия имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты.
Накануне Гутерреш прибыл на Украину с визитом. 8 марта он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским.
Заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявлял, что переговоры российской делегации и представителей ООН по продлению зерновой сделки пройдут на высоком уровне на следующей неделе в Женеве.
МИД России заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.
В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.