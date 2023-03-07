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В ООН подтвердили переговоры с Россией по зерновой сделке на следующей неделе в Женеве

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Переговоры российской делегации и представителей ООН по продлению зерновой сделки пройдут на высоком уровне на следующей неделе в Женеве.
В ООН подтвердили переговоры с Россией по зерновой сделке на следующей неделе в Женеве
  • AP
  • © Khalil Hamra

Об этом, как передаёт ТАСС, заявил заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Он также опроверг предположение, что в поездке Генсека ООН Антониу Гутерреша в Москву для проведения переговоров по зерновой сделке отказала Россия.

По словам Хака, Гутерреш «открыт для встречи с представителями российских властей по мере появления возможностей».

Кроме того, ранее стало известно, что Гутерреш 8 марта посетит Украину и встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Во время визита он планирует обсудить с киевскими властями продление зерновой сделки.

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