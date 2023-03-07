В ООН подтвердили переговоры с Россией по зерновой сделке на следующей неделе в Женеве
- AP
- © Khalil Hamra
Об этом, как передаёт ТАСС, заявил заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Он также опроверг предположение, что в поездке Генсека ООН Антониу Гутерреша в Москву для проведения переговоров по зерновой сделке отказала Россия.
По словам Хака, Гутерреш «открыт для встречи с представителями российских властей по мере появления возможностей».
Кроме того, ранее стало известно, что Гутерреш 8 марта посетит Украину и встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Во время визита он планирует обсудить с киевскими властями продление зерновой сделки.