В ООН подтвердили переговоры с Россией по зерновой сделке на следующей неделе в Женеве

Переговоры российской делегации и представителей ООН по продлению зерновой сделки пройдут на высоком уровне на следующей неделе в Женеве.

Об этом, как передаёт ТАСС, заявил заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Он также опроверг предположение, что в поездке Генсека ООН Антониу Гутерреша в Москву для проведения переговоров по зерновой сделке отказала Россия.

По словам Хака, Гутерреш «открыт для встречи с представителями российских властей по мере появления возможностей».

Кроме того, ранее стало известно, что Гутерреш 8 марта посетит Украину и встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Во время визита он планирует обсудить с киевскими властями продление зерновой сделки.