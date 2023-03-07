Генсек ООН 8 марта встретится с Зеленским на Украине и обсудит продление зерновой сделки
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис Гутерреша.
Ранее российский МИД заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.
В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.
По информации агентства Reuters, Киев без участия Москвы ведёт переговоры по продлению зерновой сделки.