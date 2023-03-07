Генсек ООН 8 марта встретится с Зеленским на Украине и обсудит продление зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерреш 8 марта посетит Украину и встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время визита он планирует обсудить с киевскими властями продление зерновой сделки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис Гутерреша.

Ранее российский МИД заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.

По информации агентства Reuters, Киев без участия Москвы ведёт переговоры по продлению зерновой сделки.