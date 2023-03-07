Reuters: Украина без участия России ведёт переговоры по продлению зерновой сделки

Киев без участия Москвы ведёт переговоры по продлению зерновой сделки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Украина начала с партнёрами онлайн-переговоры, которые направлены на то, чтобы Киев мог продолжать поставлять зерно на мировые рынки», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что украинская сторона не вела диалог с Россией по этому вопросу.

Ранее российский МИД заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.

Старший вице-президент и старший экономист норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс заявил о проблемах в глобальных цепочках поставок из-за конфликта на Украине.