Reuters: Украина без участия России ведёт переговоры по продлению зерновой сделки
- AP
- © Khalil Hamra
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
«Украина начала с партнёрами онлайн-переговоры, которые направлены на то, чтобы Киев мог продолжать поставлять зерно на мировые рынки», — говорится в сообщении.
Собеседник агентства уточнил, что украинская сторона не вела диалог с Россией по этому вопросу.
Ранее российский МИД заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.
В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.
Старший вице-президент и старший экономист норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс заявил о проблемах в глобальных цепочках поставок из-за конфликта на Украине.