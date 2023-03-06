В Equinor заявили о проблемах в глобальных цепочках поставок из-за конфликта на Украине
По его словам, боевые действия на Украине привели к снижению поставок продовольствия, что «опять же имеет последствия для глобальных цепочек поставок».
Ранее российский МИД заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.
В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.