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В Equinor заявили о проблемах в глобальных цепочках поставок из-за конфликта на Украине

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Старший вице-президент и старший экономист норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс в беседе с РИА Новости заявил о проблемах в глобальных цепочках поставок из-за конфликта на Украине.

По его словам, боевые действия на Украине привели к снижению поставок продовольствия, что «опять же имеет последствия для глобальных цепочек поставок».

Ранее российский МИД заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.

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