«Всем заинтересованным странам»: в МИД заявили о готовности России полностью заместить поставки украинского зерна

Российская сторона готова заместить поставки украинского зерна, объём которых сейчас достигает лишь 2% от мирового производства, заявил руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров. В ведомстве также отметили, что с учётом рекордного урожая 2022 года Россия способна безвозмездно поставлять зерно наиболее нуждающимся государствам. Ранее российская сторона неоднократно обращала внимание мирового сообщества, что в рамках так называемой зерновой сделки значительная часть продовольствия попадает не в беднейшие страны, а в государства Европы.

Россия готова поставлять зерно нуждающимся странам и полностью заместить украинскую продукцию, заявил посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров.

Он заявил, что вопросы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности Африки являются важнейшими в текущей повестке России.

Дипломат отметил, что Россия готова ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров АПК, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции, несмотря на противодействие европейских регуляторов.

«Сегодня с учётом рекордного урожая 2022 года в 152,2 млн. т мы готовы поставлять российское зерно наиболее нуждающимся государствам безвозмездно (500 тыс. т), а также полностью заместить украинские зерновые, которые составляют лишь 2% мирового производства, по приемлемым ценам всем заинтересованным странам», — заявил представитель МИД.

Напомним, что соглашение об экспорте продовольствия, известное как зерновая сделка, было заключено 22 июля в Стамбуле. Соглашение, участниками которого стали Россия, Украина, Турция и ООН, состояло из двух документов.

В одном из них них говорилось об обязательствах ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а во втором был предписан алгоритм вывоза украинской агропродукции из подконтрольных Киеву черноморских портов по гуманитарному коридору.

Как заявил вскоре после подписания документа генсек ООН Антониу Гутерреш, вывоз украинской сельхозпродукции позволит стабилизировать стремительно растущие цены на продовольствие в мире.

Однако уже вскоре после прохода первого судна в рамках зерновой сделки, которое состоялось 1 августа, у российской стороны возникли вопросы к соблюдению заключённых договорённостей. Позднее на это обратил внимание Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября.

Как отметил президент, значительная часть зерна направлялась не в беднейшие страны, а в Евросоюз. Путин привёл данные, согласно которым, на тот момент только два судна из 87 было загружено по Всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь самым нуждающимся странам.

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Как отметил президент, «многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня». По словам Путина, при сохранении оформившейся тенденции масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать.

В конце октября Путин также высказался о проблеме ограничений и запретов на российские удобрения в Европе. Президент напомнил, что в европейских портах арестовано около 300 тыс. т удобрений, которые российская сторона готова отдать в африканские страны бесплатно, однако такая возможность отсутствует.

Впоследствии на процесс реализации зерновой сделки также обратили внимание в МИД РФ. В дипломатическом ведомстве отметили, что что география получателей продовольственных грузов не соответствовала изначально заявленным гуманитарным целям, поскольку половина всех поставок пришлась на Евросоюз, Великобританию, Израиль и Южную Корею.

По оценкам МИД, нуждающиеся государства, среди которых Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получили всего 3% продовольствия. В ведомстве также вновь высказались о проблеме поставок удобрений, заблокированных в Европе.

Как уточнили в МИД, эти грузы были заблокированы преимущественно на складах Латвии (80%), Эстонии, Бельгии и Нидерландов, власти которых не разрешают их отправку по линии ВПП ООН. Причиной этому, отметили в ведомстве, стали односторонние санкции Запада.

В МИД констатировали, что США и ЕС «по сути, наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки, препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки».