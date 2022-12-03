В МИД России заявили о готовности заместить украинское зерно

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Россия готова поставлять зерно нуждающимся странам и полностью заместить украинскую продукцию, заявил посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров.
В МИД России заявили о готовности заместить украинское зерно
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В материале для Newsweek он подчеркнул, что, несмотря на противодействие со стороны Европы, Россия готова к добросовестному исполнению своих обязательств в соответствии с международными контрактами по экспорту АПК, удобрений, энергоносителей и прочей продукции.

«Мы готовы поставлять российское зерно наиболее нуждающимся государствам безвозмездно (500 тыс. т), а также полностью заместить украинские зерновые, которые составляют лишь 2% мирового производства, по приемлемым ценам всем заинтересованным странам», — сказал он.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, ранее Россия запросила снятие всех санкций Запада с Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях, зерновую сделку необходимо продлить.

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