Глава МИД Турции заявил, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России
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Он отметил продуктивный подход президента России Владимира Путина по вопросу возобновления зерновой сделки.
«Мир нуждается в российском зерне и удобрениях, для этого необходимо продолжить действие этого механизма (зерновой сделки. — RT)», — приводит РИА Новости слова Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.
2 ноября Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке.