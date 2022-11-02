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Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке

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Российский президент Владимир Путин в ходе беседы с президентом Индонезии Джоко Видодо проинфомировал о возобновлении участия России в зерновой сделке.
Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке
  • РИА Новости

В сообщении на сайте Кремля отмечается, что Путин рассказал Видодо о ситуации, которая сложилась из-за использования киевским режимом морского гуманитарного коридора для диверсии против инфраструктуры и кораблей Черноморского флота в Севастополе.

Также он заявил, что Россия получила необходимые гарантии Киева о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях.

В сообщении говорится, что Россия возобновляет реализацию зерновой сделки.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская сторона считает достаточными полученные гарантии безопасности и возобновляет участие в зерновой сделке.

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