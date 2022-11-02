Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке
- РИА Новости
В сообщении на сайте Кремля отмечается, что Путин рассказал Видодо о ситуации, которая сложилась из-за использования киевским режимом морского гуманитарного коридора для диверсии против инфраструктуры и кораблей Черноморского флота в Севастополе.
Также он заявил, что Россия получила необходимые гарантии Киева о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях.
В сообщении говорится, что Россия возобновляет реализацию зерновой сделки.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская сторона считает достаточными полученные гарантии безопасности и возобновляет участие в зерновой сделке.