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Минобороны: Россия возобновляет участие в зерновой сделке

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Российская сторона считает достаточными полученные гарантии безопасности и возобновляет участие в зерновой сделке.
Минобороны: Россия возобновляет участие в зерновой сделке
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что благодаря участию международной организации и содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России.

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения — Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины», — говорится в сообщении.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Как отметил президент России Владимир Путин, беспилотники, с помощью которых намеревались ударить по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно.

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