Reuters: Россия запросила снятие западных санкций с Россельхозбанка

Россия запросила снятие всех санкций Запада с Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

«Россия хочет, чтобы Запад ослабил ограничения в отношении государственного сельскохозяйственного кредитора Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна», — говорится в сообщении.

Кроме того, Москва настаивает на восстановлении Россельхозбанком своих отношений с банками-корреспондентами, несмотря на санкции.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях, зерновую сделку необходимо продлить.