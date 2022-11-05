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Reuters: Россия запросила снятие западных санкций с Россельхозбанка

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Россия запросила снятие всех санкций Запада с Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.
Reuters: Россия запросила снятие западных санкций с Россельхозбанка
  • РИА Новости

«Россия хочет, чтобы Запад ослабил ограничения в отношении государственного сельскохозяйственного кредитора Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна», — говорится в сообщении.

Кроме того, Москва настаивает на восстановлении Россельхозбанком своих отношений с банками-корреспондентами, несмотря на санкции.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях, зерновую сделку необходимо продлить.

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