Reuters: Россия запросила снятие западных санкций с Россельхозбанка
- РИА Новости
«Россия хочет, чтобы Запад ослабил ограничения в отношении государственного сельскохозяйственного кредитора Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна», — говорится в сообщении.
Кроме того, Москва настаивает на восстановлении Россельхозбанком своих отношений с банками-корреспондентами, несмотря на санкции.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях, зерновую сделку необходимо продлить.