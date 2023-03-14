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В Минобороны Турции приветствовали продление зерновой сделки

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Турция приветствует продление на новый срок зерновой сделки, заявили в турецком Минобороны.
В Минобороны Турции приветствовали продление зерновой сделки
  • AP
  • © Kostiantyn Liberov

«Позитивно оцениваем шаги, предпринятые сторонами по продлению инициативы», — отмечается в документе.

В ведомстве назвали зерновую сделку важной инициативой, подтверждающей возможность урегулирования кризисов путём доброй воли и диалога.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка продлена, подтверждён её пакетный характер.

Он подчеркнул, что Москва будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по зерновой сделке выполнялись.

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