В Минобороны Турции приветствовали продление зерновой сделки

Турция приветствует продление на новый срок зерновой сделки, заявили в турецком Минобороны.

«Позитивно оцениваем шаги, предпринятые сторонами по продлению инициативы», — отмечается в документе.

В ведомстве назвали зерновую сделку важной инициативой, подтверждающей возможность урегулирования кризисов путём доброй воли и диалога.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка продлена, подтверждён её пакетный характер.

Он подчеркнул, что Москва будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по зерновой сделке выполнялись.