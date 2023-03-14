В Минобороны Турции приветствовали продление зерновой сделки
- AP
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«Позитивно оцениваем шаги, предпринятые сторонами по продлению инициативы», — отмечается в документе.
В ведомстве назвали зерновую сделку важной инициативой, подтверждающей возможность урегулирования кризисов путём доброй воли и диалога.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка продлена, подтверждён её пакетный характер.
Он подчеркнул, что Москва будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по зерновой сделке выполнялись.