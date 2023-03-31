Ряд стран ЕС призвали главу ЕК решить проблему с украинским зерном

Лидеры и политики нескольких стран Европейского союза призвали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.

Как сообщает РИА Новости, с соответствующим обращением к Еврокомиссии обратились представители Венгрии, Польши, Румынии, Болгарии и Словакии.

Политики пожаловались главе ЕК на беспрецедентный рост импорта с Украины зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока и т.д.

По их словам, в связи со сложившейся ситуацией у ряда стран ЕС возникли трудности с освоением излишков зерновых, находящихся на складах, что привело к дестабилизации рынка.

По их мнению, чтобы справиться с ситуацией, ЕС должен выделить им деньги.

«Учитывая масштабы вышеуказанных явлений, необходимо значительно увеличить объем финансовых ресурсов, выделяемых Евросоюзом на поддержку. Необходимы дополнительные средства, потому что средств из национальных бюджетов недостаточно», — говорится в письме.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил министру сельского хозяйства и продовольствия страны Хенрику Ковальчику ограничить поступление в Польшу зерна с Украины.

17 марта в Европарламенте заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.