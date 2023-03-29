Моравецкий поручил ограничить поступление в Польшу зерна с Украины

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил министру сельского хозяйства и продовольствия страны Хенрику Ковальчику ограничить поступление в Польшу зерна с Украины.
Моравецкий поручил ограничить поступление в Польшу зерна с Украины
  • РИА Новости

Заявление главы правительства Польши приводит РИА Новости.

По его словам, он поручил Ковальчику оперативно выработать соответствующие принципы, которые позволят избавиться от части зерна в Польше, продав его в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Также он заявил о необходимости принять «соответствующие правила, которые позволили бы ограничить поступление в Польшу украинского зерна».

Моравецкий добавил, что украинское зерно в настоящее время дестабилизирует польский рынок.

Ранее в Европарламенте заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.

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