Моравецкий поручил ограничить поступление в Польшу зерна с Украины

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил министру сельского хозяйства и продовольствия страны Хенрику Ковальчику ограничить поступление в Польшу зерна с Украины.

Заявление главы правительства Польши приводит РИА Новости.

По его словам, он поручил Ковальчику оперативно выработать соответствующие принципы, которые позволят избавиться от части зерна в Польше, продав его в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Также он заявил о необходимости принять «соответствующие правила, которые позволили бы ограничить поступление в Польшу украинского зерна».

Моравецкий добавил, что украинское зерно в настоящее время дестабилизирует польский рынок.

Ранее в Европарламенте заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.