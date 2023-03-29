Моравецкий поручил ограничить поступление в Польшу зерна с Украины
- РИА Новости
Заявление главы правительства Польши приводит РИА Новости.
По его словам, он поручил Ковальчику оперативно выработать соответствующие принципы, которые позволят избавиться от части зерна в Польше, продав его в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Также он заявил о необходимости принять «соответствующие правила, которые позволили бы ограничить поступление в Польшу украинского зерна».
Моравецкий добавил, что украинское зерно в настоящее время дестабилизирует польский рынок.
Ранее в Европарламенте заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.