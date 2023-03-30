Президент Болгарии Румен Радев поддержал протестующих против поставок украинского зерна

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Президент Болгарии Румен Радев назвал справедливыми требования земледельцев, протестующих против поставок зерна с Украины.
Президент Болгарии Румен Радев поддержал протестующих против поставок украинского зерна
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу болгарского лидера.

Отмечается, что ранее Радев провёл переговоры с представителями Национальной ассоциации земледельцев.

«Государство с пониманием относится к основательному волнению болгарских земледельцев и прилагает усилия к тому, чтобы они получили серьёзную помощь и справедливую компенсацию в рамках Европейского союза», — сказал Радев.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил министру сельского хозяйства и продовольствия страны Хенрику Ковальчику ограничить поступление в Польшу зерна с Украины.

17 марта в Европарламенте заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.

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