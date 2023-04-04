Моравецкий: Польша на фоне протестов фермеров кратно снизила объём ввоза украинского зерна

Польша на фоне протестов фермеров значительно снизила объёмы ввоза зерна с Украины.

«Уже сегодня в пять-шесть раз меньше транспортов с востока. Уже большинство идёт транзитом далее», — приводит РИА Новости слова премьера республики Матеуша Моравецкого.

Он выразил надежду, что торговля с Украиной не дестабилизирует польский рынок.

Ранее Моравецкий поручил министру сельского хозяйства и продовольствия страны Хенрику Ковальчику ограничить поступление в Польшу зерна с Украины.

17 марта в Европарламенте заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.

Французская Le Figaro писала, что соседние с Украиной страны, расположенные в Восточной Европе, дорого платят за содействие ей в осуществлении сельскохозяйственного экспорта.