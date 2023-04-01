Le Figaro: соседи Украины дорого платят за содействие её сельскохозяйственному экспорту

Соседние с Украиной страны, расположенные в Восточной Европе, дорого платят за содействие ей в осуществлении сельскохозяйственного экспорта.

Об этом пишет газета Le Figaro.

В статье говорится, что в деревнях в Восточной Европе наблюдается «волна гнева».

«Поляки, румыны и болгары возмущены неконтролируемым наплывом зерновых с близлежащей Украины», — приводит текст публикации РИА Новости.

По словам польского фермера Марцина Мисяка, которые приводит газета, поставляемое с Украины зерно не отправляется дальше на международные рынки или в страны Африки, а оседает в Польше.

Отмечается, что фермеры в Польше столкнулись с невозможностью сбыть производимую ими продукцию из-за дешёвых цен на украинские зерновые.

«На мою деятельность сильно повлияли низкие цены на кукурузу — ведь мои постоянные покупатели предпочли украинские зерновые», — поделился Мисяк.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил министру сельского хозяйства и продовольствия страны Хенрику Ковальчику ограничить поступление в Польшу зерна с Украины.

17 марта в Европарламенте заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.